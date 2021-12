Strahlender „Tiroler Sternenhimmel“

Telfs – Mit einer Träne im Knopfloch saßen die Initiatoren des „Tiroler Sternenhimmels“ am vergangenen Montag zu Hause und dachten zurück an die wunderschönen Galas in der „Thöni Sky Lounge“ in Telfs, wo zuletzt im Dezember 2019 eine große Weihnachtsgala stattfinden konnte. Schon zum zweiten Mal musste die Durchführung dieser Benefizveranstaltung Covid-bedingt ausfallen.