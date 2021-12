„Tyrol Music Project“ widmet sich den großen Klassik-Hits

Wildschönau – Schlussendlich kommt es doch auf die guten Ideen an. „Es war schon länger ein Wunsch von uns, zu viert ein eigenes Neujahrskonzert auf die Beine zu stellen“, verrät Hubert Klingler vom Tyrol Music Project aus dem Tiroler Unterland. „Nur fehlte uns dazu im Musikeralltag die Zeit – und dann kamen die Lockdowns.“

Die großen Werke von Johann Strauß, Josef Lanner oder beispielsweise Franz Lehár wurden von großer Besetzung auf klein und fein reduziert. Daraus entstanden Klassiker in noch nie zuvor gehörter Form. „Da dieses Konzept so guten Anklang fand, haben wir uns entschieden, in diesem Jahr auch noch ein eigenes Album mit dem Titel ,Wiener Blut‘ zu produzieren.“