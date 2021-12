„Christmas in Innsbruck“ kann nun doch stattfinden

Nach den erfolgreichen Events 2018 und 2019 mit Gästen wie Nina Proll, Nathan Trent, Sara De Blue oder Lito Fontana haben sich auch heuer drei international erfolgreiche Musiker und Entertainer angekündigt: Vincent Bueno, seines Zeichens ESC-Teilnehmer für Österreich 2020 & 2021 in den Niederlanden, mit Kimberly Rydell eine österreichisch-amerikanische Sängerin und Schauspielerin, bestens bekannt aus der Hollywood-Produktion „Downhill“ an der Seite von Will Ferrell und der ORF-Show Starmania, und last, but not least der österreichische Kabarettist, Musiker, Schauspieler und Blues-Allstar Markus Linder (New Orleans Festival, „4 Frauen und ein Todesfall“ und vieles mehr).