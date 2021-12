Franzose Noel feiert Slalomsieg in Val d'Isere, ÖSV-Asse enttäuschten

Val d'Isere - Für Österreich hat der Weltcup-Slalom der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Val d'Isere mit einer herben Enttäuschung geendet, nur Fabio Gstrein (14.) und Christian Hirschbühl (21.) kamen in die Wertung. Der Halbzeitfünfte Manuel Feller fädelte im Finale ein. Der Sieg ging an den Franzosen Clement Noel, der sich vor dem Schweden Kristoffer Jakobsen (+1,40 Sek.) und dem Kroaten Filip Zubcic (+1,85 ) durchsetzte.