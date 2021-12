Studienbeihilfe: Frist für Antrag endet am 15. Dezember

Wien – Die Frist für die Beantragung der Studienbeihilfe für das Studienjahr 2021/22 endet am Mittwoch (15. Dezember). Aufgrund der derzeitigen Corona-Situation ist eine Antragstellung allerdings nur online auf https://www.stipendium.at oder postalisch bei den sechs Stipendienstellen in Wien, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg und Klagenfurt möglich, heißt es in einer Aussendung des Bildungsministeriums.