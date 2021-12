mRNA-Impfung gegen HIV/Aids im Tierversuch erfolgreich

Die mRNA-Technologie stellt eine Plattform dar, mit der die verschiedensten Vakzine entwickelt werden können. Erst vor kurzem hat Biontech (Mainz) von der US-Arzneimittelbehörde ein Schnell-Zulassungsverfahren für einen Melanom-Impfstoff auf mRNA-Basis zugesagt erhalten. Das deutsche Unternehmen hat sich seit Jahren in der Entwicklung von Tumorvakzinen mit mRNA-Technik engagiert, startete aber Anfang 2020 sofort in die Covid-19-Impfstoffentwicklung. Einer der Konkurrenten ist das US-Biotech-Unternehmen Moderna.

Das US-Wissenschafterteam, zu dem auch Experten von Moderna gehörten, konstruierte seine mRNA-Vakzine so, dass Zellen nach der Injektion Virus-ähnliche Partikel (Virus-like Particles) aus Gag-und Env-Protein nach dem Vorbild des Bauplans produzieren. "Obwohl diese VLPs keine Infektion und keine Krankheit auslösen können, weil sie nicht genetische Information von HIV enthalten, gleichen sie ganzen HI-Viren und stimulieren so entsprechende Immunreaktionen", schrieben die Experten am Freitag in einer Aussendung des staatlichen US-Institutes zur Publikation ihrer Ergebnisse in der Fachzeitschrift Nature Medicine. Zunächst hatte sich herausgestellt, dass die VLPs mit Gag- und Env-Proteinen besser wirkten als mRNA für das Env-Eiweiß allein.