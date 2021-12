Historischer Backofen in Mieming: Wenn der „Chef“ glüht und der Teig spricht

Heute ist er der Chef“, sagt Brigitte Berger mit einem Augenzwinkern. Es ist kalt an diesem Dezembermorgen um acht Uhr früh. Sie steht vor ihrem Holzbackofen aus dem 18. Jahrhundert in Freundsheim bei Barwies auf dem Mieminger Plateau, streckt die Arme nach dem schon angefeuerten Bauwerk aus und weiß: Nur wenn sie heute den Gesetzen des alten Ofens folgt, wird sie ihm auch wohlschmeckendes Brot entlocken können. Denn „die ersten Versuche waren nicht sehr erfolgreich“, erinnert sie sich zurück an den Beginn.