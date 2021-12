Frank-Sinatra-Denkmal in New York enthüllt

New York – Zum 106. Jahrestag der Geburt von Frank Sinatra ist in der Heimatstadt des legendären Sängers ein überlebensgroßes Denkmal eingeweiht worden. Im "Sinatra Park", in Hoboken (US-Staat New Jersey), mit Blick auf Manhattan, wurde am Sonntag (Ortszeit) die Bronzestatue enthüllt.

Die Statue von Künstlerin Carolyn Palmer zeigt Sinatra in klassischer Pose - lässig an eine Laterne gelehnt, eine Hand in der Hosentasche, die andere an der Hutkrempe.

Sinatra - durch Songs wie "New York, New York", "Strangers In The Night" und "My Way" berühmt - wurde am 12. Dezember 1915 in dem Industrieort Hoboken geboren. Seine Karriere begann in den 1930er-Jahren. Insgesamt verkaufte "Ol' Blue Eyes" etwa 800 Millionen Platten und spielte in fast 60 Filmen mit. Am 14. Mai 1998 starb er mit 82 Jahren in Los Angeles. (APA, dpa)