Von Corona bis Geburtstag: Grund zu feiern und zu streiten

Das Medienportal des Landes im Bildungsbereich LeOn geht nun auch in Südtirol online. In Tirol ist LeOn bereits seit zehn Jahren ein fixer Bestandteil der Tiroler Bildungslandschaft. „520 Tiroler Schulen nutzen das Portal, das mit 2750 Mediensammlungen und insgesamt 72.000 Medien aufwarten kann“, erklärt Bildungslandesrätin Beate Palfrader. In Südtirol hätten sich bereits 1200 NutzerInnen registriert, erklärt Palfraders Südtiroler Amtskollege Philipp Achammer.