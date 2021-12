Neue Mitte Erpfendorf im Entstehen

Kirchdorf i. T., Uderns – Auf Hochtouren laufen derzeit die Bauarbeiten am Standort des ehemaligen Gasthofs Alpenrose bei der Ortseinfahrt des Kirchdorfer Ortsteils Erpfendorf. Dort errichtet die ÖWB Gemeinnützige Wohnungsaktiengesellschaft (Innsbruck), ein Unternehmen der Salzburg Wohnbau-Gruppe, auf einem rund 3700 Quadratmeter großen Grundstück ein modernes Multifunktionsgebäude-Ensemble bestehend aus drei Bauteilen. Insgesamt 20 Eigentums- und acht Mietwohnungen, eine Gewerbe- bzw. Gastronomiefläche und ein Büro, eine Kanzlei oder eine Ordination finden darin Platz. Auch eine Kinderkrippe, die von der Gemeinde bereits erworben wurde, ist in dem Projekt integriert.

Die Erdgeschoße sowie Keller und Tiefgarage sind rohbautechnisch bereits fertiggestellt. Zur Absicherung der Baustelle wurden im Sommer 12 Meter lange Spundwandbohlen in den Boden gerammt, um eine Baugruben-umschließung zu errichten, die kürzlich wieder entfernt wurde. „Das Projekt ist nicht ganz einfach umzusetzen, denn die geologischen Verhältnisse und der Grundwasserspiegel stellen eine große Herausforderung für die ausführenden Firmen dar. Generell ist uns dieses Multifunktionsgebäude-Ensemble sehr wichtig, weil es die Infrastruktur der Gemeinde stärkt und gleichzeitig wertvollen Wohnraum schafft“, erklärt Bürgermeister Gerhard Obermüller.

Bereits übergeben wurden hingegen 16 Mietwohnungen jener vier Wohnhäuser, welche die Tigewosi als gemeinnütziger Bauträger und Bauherr in Eigenplanung und in Abstimmung mit der Gemeinde in Uderns gebaut hat. Die Baukosten belaufen sich auf ca. 3,23 Mio. Euro, 1,16 Mio. Euro davon werden über ein Wohnbaudarlehen des Landes finanziert. Die Wohnnutzfläche beträgt 1223 Quadratmeter. (mm, TT)