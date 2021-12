TT-Kommentar zur Weltpolitik: Diplomatische Mobilmachung

Atemberaubend schnell haben sich die phrasenhaft klingenden Ankündigungen des neuen US-Präsidenten Joe Biden in ein diplomatisches Arbeitsprogramm verwandelt. Er selbst und seine Emissäre arbeiten fieberhaft daran, Staaten mit kompatiblen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Auch das G7-Treffen am Wochenende in Liverpool folgte dieser Idee. Im Vordergrund stand dort zwar eine Drohkulisse gegenüber Russland, was der aktuellen Zuspitzung in der Ukraine geschuldet war. Doch langfristig geht es vor allem um eine gemeinsame Front gegen China, das von den USA und der EU als Systemrivale angesehen wird und seine Ansprüche zunehmend aggressiv verfolgt.