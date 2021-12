Im besten Sinne bockig: Hans Haids letzter Roman blieb unvollendet

2016 erklärte Haid die weitere Arbeit am Text zur Sache „für ein allerbestes lektorat“. So zitieren es Christine Riccabona und Anton Unterkircher. Riccabona und Unterkircher haben sich der Sache angenommen – und aus den Entwürfen „es kann sein, dass dann die schatten kommen“ komponiert: eine editorische Detektivarbeit sondergleichen.

Inhaltlich ist Haids Romanversuch schnell umrissen: Ein „Alter vom Berg“ schaut ins Tal, auf das, was dort in den vergangenen Jahrzehnten war, und auf das, was droht. Es geht um die Nazi-Zeit und ihr giftiges Weitwirken in kontaminierter Landschaft, um Turbo-Tourismus, um die Erfindung des Tirolers in Wort, Bild und Arie – und um die Apokalypse, auf die alles zusteuert.