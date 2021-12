Tipps für Umgang mit Trickanrufen: „Sie stellen aber blöde Fragen“

Skepsis angebracht: Fragen Unbekannte nach Geld oder Bankgeschäften, am besten auflegen. (Symbolfoto)

Innsbruck – Über Anrufe in betrügerischer Absicht haben wir an dieser Stelle schon mehrmals berichtet. Viele sind inzwischen alarmiert und gut informiert über gängige Betrugsmaschen, wie Neffen-, Nichten- und Enkeltricks oder Anrufe durch falsche Polizisten, die Geld oder Schmuck abholen wollen, um ihn angeblich vor Gaunern in Sicherheit zu bringen. Doch die Warnungen erreichen nicht alle, und das wissen auch die Betrüger und probieren es weiter. Tatsächlich gibt es regelmäßig Meldungen über weitere Geschädigte, meistens sind es ältere Menschen, und immer geht es um sehr viel Geld. Laut Polizei kommt es nicht selten vor, dass die Opfer ihre gesamten Lebensersparnisse verlieren.