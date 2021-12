Heute und Gestern als luzides Raumkontinuum

Innsbruck – Das „Haus Nummer 6“, in dessen jüngere Vergangenheit Andreas Hapkemeyer in seinem gleichnamigen Buch tief eintaucht, ist viel mehr als ein „normales“. Ist es doch ein fastskulpturales Objekt, das zwar zwischen zwei Buchdeckeln auf 68 transparenten, ringgefassten Blättern ausgebreitet wird, auf denen es viel zu sehen, aber nur wenig zu lesen gibt. Auf Seite zwei etwa den Satz „unser haus war 100 jahre lang eine wiener frauenenklave“. Wer hier der Sagende ist, die Großmutter, die Mutter, der Vater, die Tante, die Onkel, der Freund oder der Enkel bzw. Urenkel, bleibt genauso offen wie die Frage, in welcher Beziehung Andreas Hapkemeyer selbst zu diesem Haus Nr. 6 steht. Ob er vielleicht der im Inhaltsverzeichnis auf Seite drei gelistete Enkel oder Urenkel ist oder doch „nur“ der Redakteur, der in Briefen Gefundenes oder von ZeitzeugInnen Gesagtes zu einem ebenso poetischen wie subversiv politisch aufgeladenen Stück Vergangenheitsbewältigung macht. Verknappt auf Sätze, die oft gerade in ihrer Banalität bzw. Naivität von tiefer kollektiver Verunsicherung erzählen, von Rissen, die durch Familien gehen, von Zweifeln an Religion und Vaterländern, besonders in braunen Zeiten.