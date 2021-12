Inzinger Ringer haben nach Platz zwei „Lust auf mehr“ in der Bundesliga

Daniel Gastl (l.) holte für den RSC Inzing im Duell mit Markus Ragginger (r.) einen wichtigen Sieg, der an der Niederlage aber nichts änderte.

Inzing – Der RSC Inzing ist auf den Geschmack gekommen: So klar die Niederlage im ersten historischen Bundesliga-Finale mit dem Gesamtscore von 38:74 auch war, so sehr haben die Tiroler Ringer auch Blut geleckt. „Jetzt haben wir Lust auf mehr“, sagt RSC-Inzing-Obmann Klaus Draxl. „Die Zeit spricht für uns, viele unserer Ringer sind unter oder Anfang 20. Wir haben dreimal Bronze geholt, sind jetzt Zweiter. Nun wollen wir in den nächsten drei Jahren den Titel holen.“