Einhaltung der Corona-Maßnahmen hängt stark vom sozialen Umfeld ab

(Symbolfoto) © HELMUT FOHRINGER

Wien – Die Beobachtung haben in der Pandemiezeit vermutlich viele Österreicher gemacht: Man betritt einen Raum mit Maske und spürt förmlich die Blicke jener, die sich im gleichen Raum ohne Schutz aufhalten. Daten von heimischen Forschern zufolge steigt in solch einem Umfeld die Chance, dass man selbst auch die Maske ablegt. Umgekehrt bringt eine maßnahmenkonforme Umgebung aber auch Menschen dazu, Abstände und Co. einzuhalten, die sich selbst durch Covid-19 wenig gefährdet sehen.

Die Analyse von Bernhard Kittel, Fabian Kalleitner und David Schiestl vom Institut für Wirtschaftssoziologie der Universität Wien fußt auf Daten aus der seit Pandemiebeginn wiederholt durchgeführten Austrian Corona Panel(ACP)-Befragung. In diese im Fachblatt Plos One erschienene Auswertung gingen Angaben ein, die 2030 Teilnehmer zwischen April 2020 und 2021 gemacht haben. Damals standen die Covid-19-Impfungen noch nicht allen Personen mehr oder weniger ohne Einschränkungen offen.

Maßnahmen zur Prävention von Infektionen vor allem anderer auch tatsächlich einzuhalten, wenn man sein eigenes Risiko zur Erkrankung bzw. auf einen schweren Verlauf als gering einschätzt, ist nicht für jedermann einleuchtend. Das hat die Pandemie relativ deutlich gezeigt. Als wichtigste Faktoren, die begünstigen, dass Menschen sich an der Mobilitätsreduktion, dem Abstandhalten und dem Maskentragen beteiligen, haben die Wissenschafter neben der Wahrnehmung des eigenen Risikos die herrschenden sozialen Normen identifiziert. Hinter letzterem verbirgt sich die Wahrnehmung des Verhaltens anderer und des von anderen erwünschten Verhaltens, heißt es am Montag in einer Aussendung der Uni Wien.

Soziale Normen wichtig für Einhaltungen der Maßnahmen

Die beiden Faktoren hängen der Studie zufolge relativ eng zusammen: Je niedriger das Level an wahrgenommener persönlicher Gesundheitsgefährdung war, umso wichtiger sind die sozialen Normen für die Einhaltung der Maßnahmen. Wenn umgekehrt die Risikoeinschätzung von niedrig bis moderat auf moderat bis hoch anstieg, war der Effekt der sozialen Normen um ein Viertel geringer, schreiben die Wissenschafter in ihrer Arbeit.

Insgesamt zeige sich, dass Menschen sich öfter an Präventionsmaßnahmen halten, die ihnen selbst keinen unmittelbaren Vorteil versprechen, wenn sich in ihrem Lebensumfeld andere eher regelkonform verhalten. Auf der anderen Seite steige wiederum der soziale Druck, genau dies nicht zu tun, in einer Personengruppe, wo sich kaum jemand an Maskenpflicht und Co. hält.

Will man nun das Einhalten der Präventionsmaßnahmen fördern, müssten Menschen gefördert bzw. unterstützt werden, die dies auch tun, so Kittel, der als Projektleiter des ACP-Projekts fungiert. Es sei eben entsprechend schwierig für Einzelpersonen, sich in einem zum Beispiel durch einseitigen Medienkonsum oder Wahrnehmungsverzerrungen geprägten Umfeld durchzusetzen.