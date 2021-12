Verdacht auf Brandstiftung in Schwoich: 34-Jähriger festgenommen

Schwoich – Wegen Verdachts auf Brandstiftung hat die Tiroler Polizei einen 34-jährigen Mann festgenommen. In Schwoich war am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein Auto komplett ausgebrannt. Die Flammen hatten auch auf ein daneben abgestelltes Auto übergegriffen und auch dieses schwer beschädigt. Die örtliche Feuerwehr löschte den Brand.