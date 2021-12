Riesentorlauf und Slalom der Frauen in Lienz heuer als Geisterrennen

Lienz – Die Frauen-Rennen im alpinen Ski-Weltcup am 28. und 29. Dezember in Lienz finden aufgrund der Corona-Maßnahmen ohne Publikum statt. Das teilte der Österreichische Skiverband (ÖSV) am Montag mit. Aus demselben Grund gibt es dieses Jahr auch keine öffentliche Startnummernauslosung und die Siegerehrungen finden im Anschluss an die Rennen direkt im Ziel statt. Am 28. Dezember steigt ein Riesentorlauf, am 29. Dezember ein Slalom.