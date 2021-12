Frankreich plant zehn nationale Nachtzugstrecken bis 2030

Paris – Frankreich plant bis zum Jahr 2030 etwa zehn nationale Nachtzugstrecken. Das kündigte der französische Transport-Staatssekretär Jean-Baptiste Djebbari am Sonntagabend anlässlich der Wiedereröffnung zweier nationaler Nachtzugverbindungen an. "Die Passagiere wollen Komfort, das ist normal. Es wird neue Schlafwagen geben, aber auch Liegewagen und Sitzplätze", sagte Djebbari.

Am Sonntagabend nahmen die Nachtzüge der französischen Bahn SNCF zwischen Paris und Briançon in den Alpen sowie Paris-Tarbes-Lourdes in den Pyrenäen den Betrieb wieder auf. Neue Waggons sollen von 2025 an geliefert werden. Laut dem Staatssekretär will Frankreich etwa 800 Millionen Euro in 300 Waggons, etwa 30 Lokomotiven und zwei Reparaturwerke investieren.