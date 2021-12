Experte aus Osttirol: Herr Lexers Gespür für die Omega-Uhr

In Erich Lexer, einem pensionierten Professor für naturwissenschaftliche Fächer am Gymnasium Lienz, hat der Takt seiner ersten Armbanduhr eine lebenslange Leidenschaft begründet. Man kann es sich so vorstellen: Die Zeiger einer mechanischen Uhr folgen einem geheimnisvollen Rhythmus. Die Uhr tickt zumindest bis zum nächsten Tag, an dem man das kleine Stellrad wieder zum Aufziehen verwenden muss. Erich Lexer war als Junge neugierig, welche Kraftquelle hinter dem Zifferblatt seine Armbanduhr antreibt und vor allem wie – und der Wissensdurst in ihm ist bis heute ungebrochen.