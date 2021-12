US-Magazin Time kürte Elon Musk zur Persönlichkeit des Jahres 2021

„Person of the Year": Elon Musk.

Palo Alto – Der schillernde Elektroauto- und Raumfahrtpionier Elon Musk ist vom US-Magazin Time zur Persönlichkeit des Jahres 2021 gekürt worden. „Wenige Menschen haben mehr Einfluss auf das Leben auf der Erde und potenziell außerhalb der Erde als Elon Musk", erklärte Time-Chefredakteur Edward Felsenthal am Montag.

Der in Südafrika geborene Musk hatte dieses Jahr dank der massiven Kursgewinne der Tesla-Aktie Amazon-Gründer Jeff Bezos als reichsten Menschen der Welt abgelöst. Das Magazin Forbes schätzt sein Vermögen derzeit auf 265 Mrd. Dollar – rund 234 Mrd. Euro. Im Oktober überstieg der Marktwert von Tesla die Schwelle von einer Billion Dollar.

Das Time-Magazin kürt seit 1927 die „Persönlichkeit des Jahres". Der Titel geht an Menschen, die die Nachrichten im Laufe des Jahres am stärksten beeinflussten. Im vergangenen Jahr ging der Titel an den heutigen US-Präsidenten Joe Biden und seine Stellvertreterin Kamala Harris. (APA/AFP)