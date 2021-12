Tiroler Landesvolksanwältin verzichtet auf weitere Amtszeit

Innsbruck – Die seit April 2016 amtierende Tiroler Landesvolksanwältin Maria Luise Berger verzichtet auf eine weitere Amtszeit. Sie strebe aus familiären Gründen keine Wiederwahl an, teilte die Landtagsdirektion am Montag mit. Berger übe damit ihre Funktion nur noch bis zum Ende der sechsjährigen Amtsperiode am 31. März kommenden Jahres aus. Der Posten wird nun in den kommenden Wochen gesetzesgemäß intern ausgeschrieben.