Haller Weihnachtskurier fährt heuer wieder

Hall – Nach Corona-bedingter Unterbrechung bietet die Freiwillige Rettung des Roten Kreuzes Hall heuer wieder das Sonderservice „Haller Weihnachtskurier“ an: Dieses richtet sich an Personen im Raum Hall, die am Heiligen Abend einen gemütlichen weihnachtlichen Besuch bei Verwandten oder Freunden machen wollen, für die aber eine Fahrt mit dem Privatauto oder öffentlichen Verkehrsmitteln zu beschwerlich ist. Angeboten wird das Service am Nachmittag des 24. Dezember (Beginn: 13 Uhr, Rückfahrt zum Abholort bis 18.30 Uhr). Während der Fahrt sind die bestehenden Covid-Schutzbestimmungen einzuhalten.