Absage für Adventmarkt am Lienzer Hauptplatz

Lienz – Der Adventmarkt am Lienzer Hauptplatz hätte heuer sein 25. Jubiläum gefeiert. Doch die Veranstalter haben gestern bekannt gegeben, dass trotz Ende des allgemeinen österreichweiten Lockdowns die Wirtschaftlichkeit für die Standbetreiber nicht mehr gegeben sei. „Die Einschränkung auf maximal 300 Gäste und die weiteren geforderten Maßnahmen würden einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für Standbetreiber und Organisatoren bedeuten“, teilte das Stadtmarketing in einer Aussendung mit. Ein Besuch in der Lienzer Innenstadt empfehle sich trotzdem. „Die Kaufmannschaft, Gastronomiebetriebe, Handwerker und Dienstleister freuen sich auf Kunden und Besucher.“ (TT)