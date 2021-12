Scharfe Kritik der Innsbrucker SPÖ am IVB-Fahrplanwechsel

Innsbruck – Der Fahrplanwechsel bei den Innsbrucker Verkehrsbetrieben (IVB) am 12.12. hat vielen Öffi-Nutzern deutliche Veränderungen beschert. Die markanteste: Die stark genutzten Tramlinien 2 (J.-Kerschbaumer-Straße–Peerhofsiedlung/Technik West) und 5 (Schützenstraße–Technik West) verkehren von Mo bis Fr in den Hauptverkehrszeiten nun jeweils in einem glatten Zehn-Minuten-Takt, an Samstagen und in den Schulferien in einem 15-Minuten-Takt. Bisher war die 2er an Schultagen alle fünf bis zehn Minuten, an Samstagen bzw. in den Ferien alle zehn Minuten gefahren, die 5er unter der Woche alle 15, an Samstagen und in den Ferien alle 20 Minuten.