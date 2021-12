Gurgeltests in Tirol ab Mittwoch, Testen von Gesunden bleibt

Innsbruck – Drei PCR-Gurgeltests pro Woche kann sich eine Person bei MPreis oder bei Spar abholen. In Innsbruck und Innsbruck-Land ab Freitag und in Resttirol bereits ab Mittwoch. Jeder, der hier wohnt bzw. offiziell Gast in einem Beherbergungsbetrieb ist, kann die Tests im Supermarkt holen. Zu Hause den Test machen und ihn dann bis 10 Uhr vormittags im Supermarkt wieder abgeben. Um zum Ergebnis zu kommen, muss man sich auf der Test-Plattform des Landes registrieren. Dann erhält man innerhalb von 24 Stunden das PCR-Testergebnis per SMS oder Mail.