Kritik an starkem Personalwechsel in Kindergarten in Obsteig

Obsteig – Es war am vergangenen Donnerstag schon das dritte Treffen zwischen besorgten Eltern und dem Obsteiger Bürgermeister Hermann Föger. Es geht um die Situation in der Kindergartengruppe Schneggenhausen, die seit September 2020 von der Volkshilfe geführt wird. Die Bedenken der Eltern konzentrieren sich auf den stetigen Wechsel beim Personal: „In den 14 Monaten, seit Bestehen des Kindergartens, gab es drei Kindergartenleitungen, eine Übergangsleitung, eine Auszubildende und eine Hilfskraft, die gekündigt haben“, heißt es in einem Schreiben an die TT. „Einige von ihnen konnten sich nicht von den Kindern verabschieden. In dieser kurzen Zeit haben unsere Kinder vier unterschiedliche Tagesabläufe gehabt und mussten sich immer wieder neu umstellen.“ Die Eltern der Kinder fordern, dass die Gemeinde den Betrieb des Kindergartens in Schneggenhausen übernimmt.