14 Tage Quarantäne: Schärfere Regeln wegen Omikron auch in Tirol

Innsbruck – Experten machen sich angesichts der Omikron-Ausbreitung u. a. in Großbritannien, Dänemark und in Südafrika keine Illusionen: So rechnet der Molekularbiologe Andreas Bergthaler bereits in den nächsten Wochen mit einer Dominanz der deutlich ansteckenderen Corona-Variante in Österreich. „Ich glaube, es ist wahrscheinlich, wenn das alles auch bei uns so eintritt, nur eine Frage von wenigen Wochen – Ende Dezember, Anfang Jänner –, dass wir es hier vor allem mit Omikron zu tun haben.“