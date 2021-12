Innsbrucks Bürgermeister Willi bei „Tirol Live“: Budgetänderungen in Prüfung

Bürgermeister Georg Willi zählt bei Tirol Live im Gespräch mit TT-Chefreporter Peter Nindler die Gründe auf, die gegen eine baldige Neuwahl in der Stadt Innsbruck sprechen.

Innsbruck – Ruhe bewahren. Fast schon mantraartig betont Bürgermeister Georg Willi am Montag vor der versammelten Tiroler Presse, dass die unerwartet eingebrachte Änderungsliste in Ruhe geprüft werden muss. Wie berichtet, hat eine Mehrheit aus ÖVP, Für Innsbruck, FPÖ, Liste Fritz und Gerechtes Innsbruck beim Budgetgemeinderat vergangene Woche eine Änderungsliste vorgelegt, in der Millionen umgeschichtet werden und Großprojekte – wie die Vorplatzgestaltung Haus der Musik – gestrichen werden. Der Bürgermeister hat daraufhin die Sitzung unterbrochen.