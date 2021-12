Zuversicht im Tiroler Handel nach Öffnung, Demo-Stopp gefordert

„Reger Zustrom, aber kein Ansturm“, so die Bilanz der Wirtschaftskammer zum ersten Einkaufstag. In Innsbruck gab es aber eine „gute Frequenz“.

Innsbruck, Wien – Einen großen Ansturm gab es im Tiroler Handel gestern nicht, „das wäre für einen Montag aber auch sehr ungewöhnlich“, sagt Simon Franzoi, Spartengeschäftsführer in der Wirtschaftskammer. Aber ja: Der Zustrom sei rege gewesen, die Menschen würden wieder offline einkaufen. Im Sillpark war man etwa positiv überrascht über eine „gute Frequenz“, auch die Cafés im Einkaufszentrum seien gut besucht gewesen, hieß es aus dem Center-Management. Bis zum Wochenende erwarte man eine sukzessive Steigerung, so Franzoi, aber „wir spüren natürlich auch, dass im gesamten Non-Food-Bereich eine große Anzahl an potenziellen Kunden fehlt“. Denn der Lockdown ist bekanntlich nur für geimpfte Menschen beendet.