Jenbachs Begegnungszone erntet Kritik

Jenbach – Jenbachs neue Begegnungszone sorge für Verwunderung und Angst vor Sicherheitsrisiken bei vielen Bürgern, teilt die Liste Fritz mit. Sie hat sich daher mit einem Fragenkatalog an die Landesräte Felipe, Geisler und Tratter gewandt, da das Straßenbauprojekt in der unteren Achenseestraße mit Landesgeldern gefördert wurde. „Wir wollen wissen, ob die Steuergelder zweckmäßig und sinnvoll eingesetzt wurden“, erklärt Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider. Die Straße gleiche einer „Buckelpiste“, sagt sie nach einem Lokalaugenschein und stelle daher für ältere Menschen ein Sicherheitsrisiko dar. Bürger fürchten zudem Probleme bei der Schneeräumung und Gefahr von Überschwemmungen bei Starkregen. Zudem werde mangels Begrünung die „Steinwüste zur Gluthölle“ im Sommer werden. Die Präsentationstafel des Projekts mit ebenen Flächen, Bäumen und Bänken weiche von dem, was aus der Straße tatsächlich geworden ist, extrem ab.