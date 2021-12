Corona-Bonus auch für Rettungsdienste: Schwarz-Grün wendet sich an Bund

Innsbruck – In der heute startenden Landtagssitzung dreht sich vieles ums Geld. Schließlich steht ein Doppelbudget zur Beschlussfassung an. Jedoch auch abseits davon steht das Finanzielle da oder dort im Mittelpunkt. So bei einer Handvoll an dringlichen Anträgen gleich mehrerer Fraktionen, die zur Abstimmung kommen sollen.