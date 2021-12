Tiefster Blick ins Galaxie-Zentrum: Tiroler Physiker erforschte Schwarzes Loch

Mit dem „Very Lagre Telescope“ in Chile wurden Sterne um ein Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße so genau wie noch nie beobachtet.

Garching, Paris – Astronomen haben die detailliertesten und schärfsten Bilder der Region um das Schwarze Loch „Sagittarius A*“ im Zentrum der Milchstraße geschossen. Die Forscher, darunter der Tiroler Astrophysiker Gernot Heißel, entdeckten mithilfe des „Very Large Telescope“ der Europäischen Südsternwarte und einem 20-mal besseren Zoom so auch einen bisher unbekannten Stern im Zentrum unserer Galaxie. Im Fachjournal Astronomy & Astrophysics wir außerdem berichtet, wie durch die Analyse der Sternbahnen die bisher genaueste Messung der Masse des Schwarzen Lochs vorgenommen wurde. Als Schwarzes Loch wird ein Körper bezeichnet, dessen Gravitation so stark ist, dass nichts ihm entkommen kann, nicht einmal Licht.

Reinhard Genzel, Direktor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching, hat 2020 für seine Forschung zu „Sagittarius A*“ den Physik-Nobelpreis erhalten. Vom dunklen Zentrum der Milchstraße will man wissen, wie massiv das Schwarze Loch dort genau ist, ob es sich dreht und ob sich die Sterne in seiner Umgebung genauso verhalten, wie man es aufgrund von Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie erwartet. Dazu sei es am besten, „Sterne auf ihren Bahnen in der Nähe des supermassereichen Schwarzen Lochs zu verfolgen“, teilt der Nobelpreisträger mit.