Vorstandsvorsitzende Psenner zum Ferdinandeum: Ein Haus als Kulturplatz

Barbara Psenner: Ja, ich bin natürlich sehr stolz, als erste Obfrau in der Geschichte des Vereins. Insgesamt war es eine sehr fordernde Zeit, gerade jetzt in der Vorbereitung auf den Umbau. Der Verein ist hier ja Bauherr. Es war aber auch sehr spannend, dabei zu sein in einer Phase, in der sich viel verändert hat.