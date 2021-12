Festwochen der Alten Musik: Mit erlesenen Ensembles auf Entdeckungsreise

Innsbruck – In ihrer heurigen Auflage suchten die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik in bekanntermaßen unsicheren Zeiten nach „Perspektiven“ für ein neues Miteinander. Die Bilanz von Geschäftsführer Markus Lutz fiel gestern positiv aus: 13.000 Besucherinnen und Besucher wurden bei den 53 Veranstaltungen begrüßt, die Auslastung lag bei 86 Prozent.

Die kommende, insgesamt 46. Auflage des traditionsreichen Festivals ist – durchaus hoffnungsvoll – mit „Begegnungen“ überschrieben. Sie findet von 12. Juli bis 28. August nächsten Jahres statt. Heute startet der Kartenvorverkauf. Im Zentrum des gestern mittels Video präsentierten Programms stehen drei szenische Musiktheaterproduktionen. Zur Eröffnung der Festwochen hat Intendant Alessandro De Marchi „Silla“ von Carl Heinrich Graun angesetzt. De Marchi verantwortet die musikalische Gestaltung der 1753 uraufgeführten Oper, deren Libretto auf ein „pièce dramatique“ des Preußenkönigs Friedrich II. zurückgeht. Inszeniert wird „Silla“ – es geht um den berüchtigten römischen Diktators Lucius Cornelius Sulla – von Georg Quander, der in Innsbruck bereits die halbszenische Umsetzung von Hasses Serenata „Semele“ (2018) betreute. Das Ensemble von „Silla“ ist exquisit: Bejun Mehta und Valer Sabadus zählen zu den großen Countertenören der Gegenwart; Eleonora Bellocci bestach bei den Festwochen 2020 als Leonora in Paërs gleichnamiger Oper; Roberta Invernizzi – ebenfalls Sopran – war in den vergangenen Jahren immer wieder umjubelter Festival-Gast. „Silla“ hat am 5. August im Tiroler Landestheater Premiere.