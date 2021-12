Das Rodel-Rennen um die Tickets für Peking nimmt in Igls Fahrt auf

Wolfgang Kindl hat nach seinem Altenberg-Sieg das Olympia-Ticket so gut wie sicher in der Tasche.

Innsbruck – Bis zur Eröffnung der Olympischen Spiele in Peking sind es noch knapp zwei Monate. Dabei sein ist bekanntlich (fast) alles. Doch wer ist dabei im österreichischen Kunstbahnrodel-Team? Der Kampf um die Tickets ist längst entbrannt. Beim Heimweltcup in Igls am Wochenende könnten bereits die ersten Tickets für Peking vergeben werden.