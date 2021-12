Steuerreform mit einigen Änderungen im Ministerrat beschlossen

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Bundeskanzler Karl Nehammer und Finanzminister Magnus Brunner (beide ÖVP) am Mittwoch beim Pressefoyer nach einem Ministerrat.

Wien – Die türkis-grüne Regierung hat am Mittwoch im Ministerrat die selbsternannte "ökosoziale Steuerreform" beschlossen. Im Vergleich zum Begutachtungsentwurf gibt es nach der Begutachtung der Pläne noch einige Änderungen. So wird es statt der ursprünglich geplanten Senkung der Krankenversicherungsbeiträge einen höheren Sozialversicherungs-Bonus geben. Die Regierungsspitze lobte nach ihrem ersten Ministerrat in neuer Konstellation die Maßnahme, die trotz der Coronapandemie zustande gekommen ist.