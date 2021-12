Gut zu wissen: Wie Quarantäne nun bei der Omikron-Variante geregelt ist

Innsbruck – Wieder ist eine neue Variante von SARS-CoV-2 bei uns angekommen. Erstmals berichtet wurde sie aus Südafrika, dort hat sie sich rasend verbreitet und die bisher grassierende Delta-Variante abgelöst. Das gleiche scheint sich nun in anderen Ländern zu wiederholen. Deshalb hat auch Österreich etwa die Einreise aus Südafrika verboten und nun auch strengere Quarantäne-Regeln erlassen.

Die Omikron-Variante ist Experten zufolge bereits relativ gesichert deutlich ansteckender als bisherige Varianten. Deshalb dürfte sie auch Delta verdrängen. Was die Verläufe angeht gibt es noch unterschiedliche Signale. Selbst wenn die Verläufe statistisch milder sind, könnten durch eine höhere Verbreitung mehr Leute im Krankenhaus landen. Natürlich wäre es auch möglich, dass die Krankheitsverläufe deutlich milder sind und das Virus deshalb an Schrecken verliert. Weder das eine noch das andere kann derzeit gesichert gesagt werden. Kurzum: Es gibt noch viele Unbekannte, Gewissheit wird man erst in den kommenden Tagen und Wochen haben.