UEFA Nations League: Das ÖFB-Team zieht auf jeden Fall das große Los

Österreich spielt erstmals in der Liga A der Nations League. Die Gruppensieger rittern im Juni 2023 um die Trophäe. © ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Nyon – Die Auslosung der kommenden Nations-League-Auflage hält für Österreichs Nationalmannschaft absolute Top-Gegner bereit. Durch den im Vorjahr fixierten Aufstieg in Liga A warten nun die ganz großen Kaliber auf die ÖFB-Auswahl – so wäre etwa eine Gruppe mit Frankreich, Deutschland und England möglich. Klarheit herrscht nach der Ziehung am Donnerstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +) in Nyon, die Gruppenspiele werden im Juni und September 2022 ausgetragen.

Teamchef Franco Foda blickt der Auslosung gespannt entgegen. „Das ist ein riesiges Highlight für alle österreichischen Fans, man bekommt Top-Gegner in Bewerbsspielen. So etwas hat es in dieser Konstellation glaube ich noch nicht gegeben Ich gehe davon aus, dass jedes Heimspiel ausverkauft sein wird", sagte der Deutsche.

🏆 Nations League, Auslosung Liga A ⚽ Topf 1: Frankreich, Spanien, Italien, Belgien

Frankreich, Spanien, Italien, Belgien ⚽ Topf 2: Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland

Portugal, Niederlande, Dänemark, Deutschland ⚽ Topf 3: England, Polen, Schweiz, Kroatien

England, Polen, Schweiz, Kroatien ⚽ Topf 4: Wales, Österreich, Tschechien, Ungarn 📆 Spieltermine: 2. bis 14. Juni (4 Partien pro Team), 22. bis 27. September (2 Partien pro Team). Die Gruppensieger kämpfen um Juni 2023 um den Nations-League-Titel, die Gruppenletzten steigen in Liga B ab.

Die Vorfreude sei sehr groß, ergänzte Foda. Allerdings ist noch offen, ob der 55-Jährige in diesen Partien überhaupt auf der Bank sitzt – sein Vertrag läuft bis zum Ende der WM-Qualifikation und verlängert sich im Falle einer Teilnahme an der WM in Katar bis Jahresende 2022. Sollte es allerdings im Play-off im März nicht mit dem Ticket für das Wüstenturnier klappen, wäre Fodas Ära beim ÖFB wohl vorbei – noch vor Beginn der Nations League. „Mit solchen Themen beschäftigen sich Medien, nicht ich. Mein Fokus gilt derzeit dem März-Lehrgang", betonte der Nationaltrainer.

Seine Auswahl tritt am 24. März im Play-off-Semifinale auswärts gegen Wales an. Bei einem Sieg ginge es fünf Tage später im Wiener Happel-Stadion um die erste WM-Teilnahme seit 1998. Danach ist in der Nations League wohl das große Ziel, nicht Gruppenletzter zu werden und damit in Liga A zu bleiben.