„Vorstadtweiber“: Letzte Runde in der Vorstadt

Elf Folgen lang gehen die „Vorstadtweiber“ in gewohnt frecher Manier durchs Leben „und stehen den Männern an Witz und Bösartigkeit in nichts nach“, wie Nina Proll betont. Als „Herren der Vorstadt“ sind natürlich wieder Bernhard Schir, Juergen Maurer, Thomas Stipsits oder Wolfgang Pissecker mit von der Partie.

„Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse in die Vorstadt“, so das launige Statement der ebenso den ORF verlassenden Programmdirektorin Kathrin Zechner, die dem Quotenhit und allen daran Beteiligten Rosen streut. Den Regiestuhl haben sich in der Abschluss-Staffel wieder Mirjam Unger und Harald Sicheritz geteilt. Sie sorgen für die entsprechend augenzwinkernde Bebilderung von Uli Brées prallen „Weiber“-Geschichten. Grande Finale! (lietz)