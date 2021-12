Neue Corona-Welle bedroht starken wirtschaftlichen Aufschwung

Wien – Die Wirtschaft in Österreich soll in den kommenden beiden Jahren kräftig wachsen. Das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo erwartet für das nächste Jahr ein reales Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) von 5,2 Prozent und ist damit deutlich optimistischer als das IHS, das ein Plus von 4,2 Prozent prognostiziert. Allerdings könnte die Corona-Pandemie dem starken Aufschwung erneut einen Strich durch die Rechnung machen.