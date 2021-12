Biden will Kennedy-Tochter als US-Botschafterin in Australien

Washington – US-Präsident Joe Biden will eine Tochter des früheren Staatschefs John F. Kennedy für den Posten als Leiterin der amerikanischen Botschaft in Australien nominieren. Unter der Regierung von Ex-Präsident Barack Obama war Caroline Kennedy von 2013 bis 2017 bereits Botschafterin in Japan gewesen. Die bevorstehende Nominierung der 64-Jährigen für die Stelle in Australien muss noch vom Senat bestätigt werden. Das könnte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern.