Die gute Geschichte: Vom Wechsel auf die andere Seite der Tür

Zams – Die Haussammlung begleitet Karoline Mungenast aus Zams schon ihr Leben lang. Sie kann sich noch an die Besuche in ihrer Kindheit erinnern: „Es hat geläutet. Die Mama hat geöffnet, ein bisschen geratscht und gespendet. Das hat einfach dazugehört.“ Heute steht Karoline auf der anderen Seite der Tür. Als sie letztes Jahr gefragt wurde, ob sie sich vorstellen könne, für die Caritas sammeln zu gehen, hat sie sich dafür entschieden. Nun ist sie selbst eine von 1600 Haussammlerinnen und -sammlern in Tirol: „Ich besuche das Riedl rund um meinen Wohnort. Es ist fein, wenn du die Leute kennst.“ So erzählt sie zum Beispiel von einer Begegnung mit einer Nachbarin, die kein Bargeld im Haus hatte. Am nächsten Tag fand Karoline in ihrem Postkasten ein Kuvert mit einer Karte der Dame und der nachträglichen Spende. Karoline ist sich sicher: „So etwas passiert dir nur, wenn du die Leute kennst.“