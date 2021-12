US-Autorin und Feministin bell hooks im Alter von 69 Jahren gestorben

Frankfort (Kentucky) – Die US-Literaturwissenschaftlerin und Feministin bell hooks ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das teilten das Berea College im US-Staat Kentucky und mehrere Medien unter Berufung auf ihre Familie am Mittwoch mit. hooks sei in ihrem Haus in Berea nach längerer Krankheit gestorben. Die Universität, an der hooks gelehrt hatte, würdigte die afroamerikanische Professorin als "eine der bedeutendsten feministischen Wissenschaftlerinnen des Landes".

hooks war unter dem Namen Gloria Jean Watkins am 25. September 1952 in Hopkinsville in Kentucky geboren worden. Sie übernahm ihren Künstlernamen – in Kleinschreibung – von ihrer Urgroßmutter mütterlicherseits, Bell Blair Hooks. hooks wurde im Laufe ihrer Karriere mehrfach ausgezeichnet und lehrte an mehreren Universitäten, zuletzt am Berea College. Als ihre bekanntesten Bücher gelten "Ain't I a woman? Black women and feminism" aus dem Jahr 1981 und "Alles über Liebe – Neue Sichtweisen" (2018). (APA/dpa)