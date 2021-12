George Harrisons „My Sweet Lord" hat nun ein Musikvideo

Hollywood – 20 Jahre nach dem Tod des Ex-Beatles George Harrison ist ein offizielles Musikvideo zu seinem Hit "My Sweet Lord" erschienen - mit vielen prominenten Gästen. In dem Kurzfilm haben unter anderem Harrisons früherer Bandkollege Ringo Starr, Schauspieler Mark Hamill und Regisseur Taika Waititi Auftritte. Auch Harrisons Witwe Olivia und Sohn Dhani, der das Video koproduzierte, sind zu sehen. Veröffentlicht wurde der Clip zum 50. Jahrestag des Albums "All Things Must Pass".