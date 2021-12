Christmas-Cup zum Jahresabschluss

Als Österreichs Meisterin mit dem Luftgewehr beim ISSF-Weltcup in Osijek am Start: Nadine Ungerank.

Innsbruck, Osijek – 2021 neigt sich dem Ende zu, Österreichs Sportschützen wollen sich aber noch einmal gut in Schuss präsentieren: Am Wochenende steigt in Osijek (CRO), Austragungsort der EM im Vorjahr, der 10. und damit letzte ISSF Grand Prix des Jahres 2021. Zum Auftakt am Freitag werden die Mixed-Teambewerbe (allgemeine Klasse und Junioren) ausgetragen, am Samstag mit dem „Christmas-Cup“ ein neuer Bewerb für alle Altersklassen der Luftgewehr- und Pistolenschützen. Tirol ist mit gleich sechs Vertretern dabei: Nadine Ungerank, Jasmin Kitzbichler, Michael Höllwarth, Tobias Mair, Georg Zott und Andreas Thum. (TT)