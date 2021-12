Behörden sehen Bedrohungslage für Medien und Journalisten

Auch bei Demonstrationen in Innsbruck wurde gegen die Medien protestiert.

Wien – Innenministerium und Sicherheitsbehörden rechnen mit einer weiteren Zunahme und Radikalisierung der Proteste gegen die Corona-Maßnahmen und sehen eine handfeste Bedrohungslage für Medien bzw. Journalistinnen und Journalisten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will daher einen "vernetzten Austausch" etablieren. Das kündigte er bei einem Videocall am Donnerstag mit Medienvertretern an, denen unter anderem konkrete Beratungsgespräche angeboten werden.