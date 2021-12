Kitzbühel startet optimistisch in die Wintersaison

In Kitzbühel hofft man auf einen guten Skiwinter.

Kitzbühel – Eigentlich hätte die Pressekonferenz zum Start der Wintersaison von Kitzbühel Tourismus in Hamburg stattfinden sollen. Geworden ist es eine Hybrid-Veranstaltung, abgehalten in Kitzbühel und online ausgestrahlt in die deutschen Redaktionen. „Wir müssen flexibel sein“, sagt die geschäftsführende Obfrau Viktoria Veider-Walser, und das dürfte das Motto für den bevorstehenden Winter sein.