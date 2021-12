Schlechte Karten für Prostitutions-Erlaubniszone in Innsbruck

Der illegale, längst aufgelöste Straßenstrich in Innsbruck. Jetzt gibt es Pläne für eine legale – Erlaubniszone genannte – Variante.

Innsbruck – Gut gemeint, aber nicht zu Ende gedacht: So beurteilen die Polizeibehörde und der zuständige Innsbrucker Vizebürgermeister Johannes Anzengruber die geplante Erlaubniszone. Hinter diesem Begriff verbirgt sich ein legaler, örtlich begrenzter Straßenstrich, der Frauen die Anbahnung der Prostitution ermöglichen soll.

Allerdings hat die Sache einen Haken: „Im Landespolizeigesetz ist zwar die Einrichtung einer Erlaubniszone für die Anbahnung der Prostitution vorgesehen“, sagt Polizeijurist Florian Greil: „Ausgeübt darf die Prostitution aber nur in genehmigten Bordellen werden.“ Also weder im Auto, im Freien noch in einer Privatwohnung. „Wo sollen die angebahnten sexuellen Handlungen dann durchgeführt werden?“