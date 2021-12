TT-Leitartikel: Neue Perspektiven für Spitalsreformen

Das Gesundheitssystem ist am Anschlag, die Spitäler sind am Limit. Noch vor zweieinhalb Jahren wurde in Tirol eine Spitalsreform verabschiedet, bis 2025 sollte die Anzahl der Spitalsbetten auf unter 4000 gedrückt werden. 222 Betten weniger waren geplant. Das und die bessere Abstimmung der medizinischen Leistungen unter den neun öffentlichen Krankenanstalten besonders in der Inntalfurche schilderte den politischen Pfad der Kostendämpfung aus. Die Corona-Pandemie stellte die stationäre Wende jedoch auf den Kopf. Die Ausgaben für das Gesundheitswesen in Tirol werden Ende 2023 die Milliarden-Grenze überschreiten. Ist die Reform deshalb gescheitert? Jein, sie muss allerdings neu gedacht werden.